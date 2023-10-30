Москва, 30 октября, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Экскурсовод государственной Третьяковской галереи, которая проводила экскурсии для Арнольда Шварценеггера, сэра Дэвида Рокфеллера и многих других известных людей, задержана в Москве с мефедроном. В отношении неё возбуждено уголовное дело. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

17 октября сотрудники ГИБДД остановили в Карамышевском проезде такси для проверки документов. В машине на пассажирском сидении находилась экскурсовод Третьяковской галереи Анна Бенидовская. Девушка при виде инспектора стала нервничать и странно себя вести. Тогда полицейские решили её досмотреть.

«У 46-летнйе пассажирки автомобиля такси «Шкода Октавия» во время досмотра был обнаружен сверток с подозрительным веществом. Он был изъят и направлен на экспертизу, которая установила, что в свёртке находится наркотическое средство — мефедрон, общей массой 0,46 грамма», — рассказал собеседник агентства.

Во время допроса задержанная объяснила полицейским, что купила наркотики для личного пользования и не собиралась их продавать. По данному факту 18 октября возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков (ч.1 ст.228 УК РФ). Анну Бенидовскую отпустили под подписку о невыезде. 23 октября было возбуждено ещё одно уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» «б» ч 3 ст. 228.1 УК РФ в отношении неустановленного лица, которое сбыло Бенидовской наркотические средства. Сейчас его личность устанавливается.

В «Третьяковке» заявили, что на данный момент Анна Бенидовская находится в отпуске и на её экскурсии пока невозможно записаться. Также в музее пояснили, что не знают, когда Анна сможет выйти на работу.

Бенидовская Анна Михайловна родилась 20 августа 1977 года. Она — кандидат искусствоведения, лектор, старший научный сотрудник, экскурсовод 1-категории государственной Третьяковской галереи. Бенидовская окончила Московскую Художественно-промышленную академию им. С. Г. Строганова с красным дипломом и защитила там диссертацию. Анна Михайловна 19 лет проработала экскурсоводом. Она сопровождала по Третьяковской галерее Арнольда Шварценеггера, сэра Дэвида Рокфеллера, членов испанской королевской семьи, глав конференций ОПЕК, «Большой семерки», «British-American Tobacco», королеву Швеции, королеву Таиланда, а также первых леди многих государств, чьи супруги в это время присутствовали на встречах в Кремле.