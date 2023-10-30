Владивосток, 30 октября, 2023, 06:58 — ИА Регнум. Во Владивостоке 30 октября суд приговорил бывшего директора Института проблем морских технологий ДВО РАН Александра Щербатюка к условному сроку заключения по делу о злоупотреблении полномочиями в ходе создания подводного аппарата. О решении суда сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Приговором Щербатюк осужден на 2 года 6 месяцев лишения свободы (условно), с дополнительным наказанием в виде запрета занимать руководящие должности сроком 2 года 6 месяцев.

Прокурор просил назначить Щербатюку наказание сроком в три года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Как сообщало ИА Регнум, по версии следствия, с октября 2016 года по июль 2018 года Щербатюк заключил от имени института контракт с иностранной фирмой на изготовление автономного необитаемого подводного аппарата на сумму более 17,5 млн рублей. При этом он знал, что материального обеспечения и штата сотрудников, необходимых для исполнения контракта, нет — фактически мастерить подводный аппарат будут силами института.

Директор заключил договор субподрядных работ на сумму 6 млн рублей, а через несколько месяцев увеличил его стоимость ещё на 10 млн рублей. Кроме того, им было заключено несколько договоров подряда с рабочими института на 2,5 млн рублей.

В результате мошенничества ущерб институту составил более чем 7,5 млн рублей.

Бывшему арбитражному управляющему Светлане Аглинишкене предъявлено обвинение по делу о мошенничестве — компании «Фонд развития территорий» был причинён ущерб на сумму более 240 млн рублей.