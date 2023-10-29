Москва, 29 октября, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил 29 октября, в случае разрыва Украиной договора о транзите газа с Россией вырастут цены на мировом газовом рынке.

Oliver Dietze/Global Look Press

По его мнению, договор, истекающий в конце 2024 года, по факту проработает и того меньше, так как юридически он заключён до декабря, то есть на весь год.

«Я подозреваю, что после окончания нынешнего отопительного сезона весной 2024 года транзит будет остановлен. К этому явно Украину будут подталкивать США, которые хотят окончательно вытеснить Россию с европейского газового рынка», — заявил Юшков «Ленте. ру».

Формально есть основания для досрочной остановки действия соглашения, и стороны упрекают друг друга в его нарушении. Юшков отметил, что технически украинской стороне выгоднее, когда транзит есть.

«Если транзита не будет, надо будет физически разворачивать трубу и со своих месторождений качать на Центральную и Восточную Украину. Это не самый оптимальный маршрут, плюс они лишатся транзитных денег», — объяснил аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября глава украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов сообщил, что Киев не собирается продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите газа Из России в Европу. Сейчас этого не делают исключительно из-за европейских партнёров, добавил он. По словам Чернышова, украинская сторона не может лишить страны ЕС возможности получать газ перед зимой. В настоящее время транзит обеспечивает газом государства Восточной Европы.