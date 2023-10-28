Киев, 28 октября, 2023, 18:05 — ИА Регнум. На Украине женщину приговорили к пяти годам лишения свободы за кражу сала на День влюбленных. Об этом 28 октября сообщает украинский телеканал «ТСН».

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По его данным, в вечернее время 27-летнюю девушка распивала спиртные напитки на автостанции города Ковеля Волынской области в компании трёх знакомых и там же уснула.

Уточняется, что на соседней лавочке нашёл ночлег другой пьяный мужчина, у которого в сумке находилось около 8 кг сала. Сало исчезло, знакомые девушки обвинили её в краже продукта.

По информации телеканала, осуждённая ранее находилась на испытательном сроке за кражу товаров из супермаркета, суд приговорил обвиняемую к пяти годам лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, польский новостной портал Money сообщил о том, что продуктовые магазины в Польше захлестнула эпидемия краж, что свидетельствует об обнищании населения. Журналисты отметили значительный рост количества краж за последние годы. В 2022 году их число увеличилось на 30% в сравнении с 2021 годом и на 60% в сравнении с 2020 годом.

Владельцы магазинов пожаловались журналистам, что приходится идти на дополнительные меры, чтобы бороться с кражами. Они усиливают контроль на кассах, а также вешают защитные устройства на товары, которые чаще всего воруют: сливочное масло и сосиски.

По мнению журналистов, волну краж вызвала высокая инфляция в стране. Кражам способствует и то, что с января 2023 года в Польше подняли с 500 до 800 злотых (до 16 тыс. рублей) порог ущерба, при котором кража не считается уголовным преступлением.