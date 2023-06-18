Варшава, 18 июня, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Продуктовые магазины в Польше захлестнула эпидемия краж, что свидетельствует об обнищании населения. Об этом говорится в статье польского новостного портала Money.

(сс) Gellinger Кража в магазине

Журналисты отметили значительный рост количества краж за последние годы. В 2022 году их число увеличилось на 30% в сравнении с 2021 годом и на 60% в сравнении с 2020 годом.

«Воровство, которое мы называем «нищими кражами». Это свидетельствует об обнищании общества», — сказала глава Польской организации торговли и дистрибуции Рената Юшкевич.

Владельцы магазинов пожаловались журналистам, что приходится идти на дополнительные меры, чтобы бороться с кражами. Они усиливают контроль на кассах, а также вешают защитные устройства на товары, которые чаще всего воруют: сливочное масло и сосиски.

По мнению журналистов, волну краж вызвала высокая инфляция в стране. Кражам способствует и то, что с января 2023 года в Польше подняли с 500 до 800 злотых (до 16 тыс. рублей) порог ущерба, при котором кража не считается уголовным преступлением.

«Есть воры, которые подсчитывают, сколько они могут взять с полки, чтобы полиция ограничилась составлением протокола и отпустила их на все четыре стороны», — рассказал порталу один из владельцев магазина.

Как сообщало ИА Регнум, в Польше в марте 2023 года зафиксировали рекордный уровень инфляции за последние 27 лет — 18,4% в годовом исчислении. Продукты за год подорожали на 24%, транспорт — на 23,7%, энергоносители — на 22,7%. Из продуктов больше всего подорожали, молоко — на 31% и сахар — на 85,5%. Рекордные темпы инфляции в стране начались в 2022 году.