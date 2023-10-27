Москва, 27 октября, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Посол Норвегии в России Роберт Квиле был вызван в МИД из-за попыток норвежских властей сорвать мероприятия в городе Киркенес по чествованию памяти советских воинов, сообщила 27 октября пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Послу жёстко указано на неприемлемость ограничения прав российских представителей на проведение памятных церемоний», — сказано в сообщении.

В МИД подчеркнули, что действия мэра коммуны Сер-Варангер, который лично участвовал в перемещении венков Генконсульства, являются актом вандализма, примером русофобии, неуважения и попрания памяти воинов-освободителей.

«Похоже, утрачена не только историческая память, но и совесть», — отметили в министерстве.

Ранее Норвегия приняла решение не приглашать Россию на 80-летие освобождения советскими войсками своей страны от нацистов. Вместо этого норвежские власти объявили, что в качестве приглашённой стороны в мероприятии будет принимать участие руководство Украины. Глава провинции Восточного Финнмарка Ханс-Якоб Бёно заявил, что таким образом власти Норвегии хотят выразить благодарность украинским солдатам, их потомкам, а также их родине.

Политическая акция Норвегии создаётся с целью унизить Россию, хотя разделять по национальному признаку советских солдат-освободителей — низко. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился кандидат исторических наук, политолог и публицист Михаил Смолин.

Он обратил вниманием на то, что, когда Норвегию освобождали от нацистов, украинская государственность ещё не существовала. И сейчас, по мнению историка, предпринимается очередная попытка европейской страны снизить в политическом плане значение России в освобождении многих государств от фашистских захватчиков.