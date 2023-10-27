Берлин, 27 октября, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продолжают успешно наступать на купянском направлении, это делает ситуацию для ВСУ очень сложной на данном участке фронта. Об этом заявил генерал-лейтенант вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер на YouTube-канале Welt.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«На севере, на купянском направлении русские идут метр за метром», — заявил он.

Катер отметил, что это конфликт на истощение.

«Страшная ситуация», — добавил он, подчеркнув, что непогода, которая начнется со дня на день, лишь ухудшит положение дел для ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, российские бойцы подразделений Западной группировки войск отразили на купянском направлении фронта шесть атак штурмовых групп 41-й, 43-й, 54-й, 67-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады вблизи Сергеевки, Тимковки и Синьковки, сообщили в Минобороны. Артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 122-миллиметровую самоходную артустановку 2С1 «Гвоздика» и два миномётных расчёта у Петропавловки, Синьковки и Степовой Новосёловки. Общие потери ВСУ составили до 225 человек, а также танк Т-72, боевая бронированная машина «Козак» и пикап.

Группировка войск «Восток» сорвала три попытки ротации подразделений украинской армии в районе Угледара и северо-западнее Приютного Запорожской области. По словам начальника пресс-центра группировки Олега Чехова, при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётов бойцы «Востока» сорвали три попытки ротации подразделений противника. Автомобильная техника и живая сила уничтожены.