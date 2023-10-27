Москва, 27 октября, 2023, 06:26 — ИА Регнум. Российские бойцы подразделений Западной группировки войск отразили на купянском направлении фронта шесть атак штурмовых групп 41-й, 43-й, 54-й, 67-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады вблизи Сергеевки, Тимковки и Синьковки, сообщили в Минобороны.

Министерство обороны России В зоне проведения СВО

Артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 122-миллиметровую самоходную артустановку 2С1 «Гвоздика» и два миномётных расчёта у Петропавловки, Синьковки и Степовой Новосёловки. Общие потери ВСУ составили до 225 человек, а также танк Т-72, боевая бронированная машина «Козак» и пикап.

По пунктам временной дислокации, скоплениям вооружения и военной техники подразделений 43-й механизированной бригады ВСУ в районах Петропавловки и Степовой Новосёловки также нанесли авиаудары экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, добавил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября ВСУ потеряли в боях под Купянском более 140 военнослужащих. Подразделения российских войск уничтожили на данном направлении склады боеприпасов и семь единиц техники. Российские войска отразили 15 атак ВСУ.

Ранее российские военные пресекли попытки диверсантов ВСУ форсировать Днепр в районах Приднепровского, Тягинки и Крынок в Херсонской области. Также неподалёку от населённого пункта Станислав ВС России ударили по 123-й бригаде украинской теробороны, в результате чего ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, автомобили, орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.