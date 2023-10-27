Якутск, 27 октября, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё десяти потребовалась медицинская помощь в результате пожара в офисном здании в центре Якутска. Об этом сообщает 27 октября пресс-служба минздрава Якутии.

МЧС России

По состоянию на 16:50 по местному времени (10:50 мск) известно об 11 пострадавших. Четверо госпитализированы в Центр экстренной медицинской помощи (ЦЭМП), состояние троих из них оценивается как тяжёлое. Ещё шесть человек отказались от госпитализации, помощь им оказали на месте.

«Погиб один человек. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Среди пострадавших детей нет», — сообщили в минздраве.

Из здания, в том числе с помощью автолестниц, спасли 52 человека. Огонь повредил 180 кв. метров площади. В тушении пожара участвовали около 60 человек и 15 единиц пожарной и специальной техники, уточнили в МЧС.

По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за нарушения эксплуатации электрооборудования в одном из офисов. Виновник пожара, причина и ущерб устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в офисной семиэтажке в Якутске вспыхнул на четвёртом этаже, его тушили по повышенному рангу. Люди из окон звали на помощь, некоторые вышли на карниз. Первоначально сообщалось о двух пострадавших.