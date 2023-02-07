Москва, 7 февраля, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Специалисты «Научно-производственного объединения имени Лавочкина» создают спутниковую систему всепогодного дистанционного зондирования Земли. Работы ведутся в интересах Министерства обороны России. Об этом 7 февраля на селекторном совещании сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

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«Рассмотрим вопрос переоснащения орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. В рамках решения этой задачи осуществляется разработка и создание спутниковой системы всепогодного дистанционного зондирования Земли», ― уточнил министр.

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Он пояснил, что полученные данные будут способствовать повышению эффективности применения войск. Глава Минобороны добавил, что в ходе совещания будет рассмотрен ход проведения опытно-конструкторских работ и определены основные сроки их выполнения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что наработки Белоруссии по дистанционному зондированию Земли пригодятся для совершенствования работы в этом направлении.