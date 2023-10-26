Москва, 26 октября, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с ходатайством об установлении мемориальной доски актёру Петру Мамонову на доме, где он родился и жил, сообщила 26 октября пресс-служба патриарха на его сайте.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Петр Мамонов

«На моё имя поступило обращение от семьи Петра Николаевича Мамонова — выдающегося деятеля искусств, талантливого артиста, известного музыканта и писателя, скончавшегося два года назад. Близкие почившего просят ходатайствовать об установке памятной таблички на доме, где он родился и жил: Москва, Большой Каретный переулок, д. 17 стр. 1», — сообщается в письме.

Патриарх поддержал инициативу, отметив, что творческое наследие Мамонова, включающее немало ярких и по-настоящему знаковых работ в театре и кино, действительно является важным и заметным вкладом в отечественную культуру, в свидетельство о христианских нравственных ценностях.

По его словам, сохранение памяти о Мамонове стало бы не только данью благодарности, но и добрым, вдохновляющим примером для соотечественников.

Как передавало ИА Регнум, Пётр Мамонов скончался 15 июля 2021 года в возрасте 70 лет в результате заражения коронавирусной инфекцией.

Мамонов являлся основателем и лидером андеграундной группы «Звуки Му». Также снимался в фильмах режиссёра Павла Лунгина «Такси-блюз» (1990) и «Остров» (2006). Роль в последнем из них принесла Мамонову большое количество наград.