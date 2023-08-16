Москва, 16 августа, 2023, 20:35 — ИА Регнум. Дефицит разработчиков в России оценивается в 500-700 тысяч человек, несмотря на то, что кадровая база отрасли увеличилась на 13% за 2022 год, заявил 16 августа глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Почти 740 тысяч человек у нас работают в IT-отрасли. Но дефицит разработчиков мы оцениваем в 500-700 тысяч человек, которые нам нужны, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли», — сказал он.

По словам министра, отрасль информационных технологий продолжает расти и активно развиваться. Так, за 2022 год объём продаж российских IT-решений вырос на 22%.

«Для расширения кадровой базы Минцифры реализует целый комплекс кадровых мероприятий, которые охватывают основные возрастные группы: школьников, студентов и взрослых», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что требования по использованию искусственного интеллекта должны стать обязательными для компаний, которые надеются получить субсидии из федерального бюджета. По словам главы государства, такие технологии несут прямую экономическую выгоду.

Кроме того, он одобрил идею сделать учебный модуль по искусственному интеллекту обязательным для вузов и заметил, что следует проработать все нормативные и финансовые вопросы поддержки центров ИИ. Президент констатировал, что в настоящее время РФ — один из глобальных лидеров по внедрению цифровых технологий, но эти позиции важно постоянно укреплять.