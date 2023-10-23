Горно-Алтайск, 23 октября, 2023, 16:06 — ИА Регнум. В Республике Алтай шесть человек пострадали в массовой драке подростков, сообщили в региональном управлении МВД.

МВД по Республике Алтай

Отмечается, что инцидент произошел в селе Майма. В конфликте участвовали более 20 подростков. Во время драки один из участников достал пистолет. Был ли кто-то ранен оружием, информации нет.

«В настоящее время все участники драки установлены», — сообщается в публикации.

Рассмотрен вопрос о постановке подростков на учёт в органах внутренних дел. Пострадавшие проходят судебно-медицинскую экспертизу, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября в Махачкале произошла массовая драка учащихся школ. Правоохранители выяснили, что подростки стали выяснять отношения из-за переписки одного из них с сестрой другого. В ходе конфликта 15-летний житель Шамильского района начал стрелять в воздух из пистолета, принадлежащего приятелю.

В Пермском крае установлены несовершеннолетние участницы потасовки после публикации видеозаписи драки девочек-подростков в Александровске. В краевом управлении также сообщили, что участницы потасовки будут поставлены на учёт в инспекции по делам несовершеннолетних.