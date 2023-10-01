Александровск, Пермский край, 1 октября, 2023, 16:41 — ИА Регнум. После публикации видеозаписи драки девочек-подростков в Александровске Пермского края управление полиции по краю начало проверку, участницы потасовки уже установлены, сообщили представители управления 1 октября.

Кадр из видео

Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео драки двух несовершеннолетних. При этом дерущиеся были окружены «зрителями», часть которых пыталась не разнимать, а подбадривать участниц драки. По этим данным, причиной потасовки стал личный конфликт, связанный с романтическими чувствами обеих девочек к одному и тому же юноше.

«По факту инцидента в Александровском муниципальном округе полицией проводится проверка. Участницы обоюдной драки установлены», — сообщили «РИА Новости» в полиции Пермского края.

В краевом управлении также сообщили, что участницы потасовки уже установлены и будут поставлены на учёт в инспекции по делам несовершеннолетних.

Ранее в сентябре 2023 года информированный источник ИА Регнум сообщил, что в Свердловской области начато расследование уголовного дела о нападении десяти подростков — выходцев с Кавказа — на юношу, якобы оскорбившего одного из них. Три человека были задержаны. Уголовное дело было возбуждено по статье «Хулиганство».

Также в сентябре 2023 года в управлении МВД по Дагестану сообщили о массовой драке школьников в Махачкале. Поводом для начала конфликта стала переписка одного из его участников с сестрой другого юноши. Один из подростков открыл стрельбу из пистолета в воздух. Сотрудники полиции провели профилактические беседы с участниками потасовки и их родителями. В отношении подростков было составлено 16 административных протоколов.