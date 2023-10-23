Вашингтон, 23 октября, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Философ Александр Дугин был целью операции украинских спецслужб, в результате которой погибла его дочь Дарья. Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на американские и украинские правительственные источники.

Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля»

Согласно данным статьи, компоненты бомбы для осуществления взрыва исполнитель теракта перевозила в захламлённой машине, а бомбу везли в клетке для кошки. Издание отмечает, что многие поставили под сомнение «полезность» подобных решений Киева.

Убийство Дарьи Дугиной произошло в ночь на 21 августа 2022 года в Подмосковье. Автомобиль, в котором находилась журналистка, был взорван, когда она возвращалась с фестиваля «Традиция».

Как сообщало ИА Регнум, СБУ причастно к майским атакам БПЛА на Кремль, а также к взрывам на Крымском мосту в августе 2022 года, говорится в материале The Washington Post.