Нью-Дели, 23 октября, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Объём торговли между Россией и Индией с января по август 2023 года достиг $43,8 млрд, что превышает показатель за весь прошлый год, следует из данных индийского министерства торговли и промышленности.

Юлия Карнаева ИА REGNUM

Об этом пишет РИА Новости. Речь идет о рекордных показателях, в 2,3 раза превышающих объемы торговли за восемь месяцев 2022 года. Кроме того, эта сумма превосходит на 20% всего объема торговых операций за весь прошлый год.

С января по август текущего года Индия приобрела товаров из России на сумму $41,2 млрд, в то время как в 2022 году этот показатель составлял $17,1 млрд. Индийская сторона также продала РФ в 1,5 раза больше собственной продукции. Объем реализованных в Россию товаров из Индии достиг за указанный период $2,6 млрд.

Демонстрируемый рост операций позволяет России оставаться четвертым крупнейшим торговым партнером Индии и вторым поставщиком товаров в эту азиатскую страну.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года издание Indian Express проинформировало, что Индия планирует в два раза увеличить объёмы своей торговли с Россией. Для этого индийская сторона решила использовать при расчетах с РФ свою национальную валюту.

8 июня заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил, что по итогам 2022 года Индия впервые вошла в пятёрку внешних торговых партнёров Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он отметил, что страны организации планируют продолжать развивать торгово-экономическое сотрудничество с индийской стороной, и соответствующие переговоры уже начались.