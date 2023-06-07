Москва, 8 июня, 2023, 01:21 — ИА Регнум. По итогам 2022 года существенно изменилась география торговли стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с внешними партнёрами. Впервые в пятёрку лидеров вошла Индия, сообщил журналистам заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

По словам замглавы ведомства, значительные сдвиги продиктованы новыми условиями.

«Удельный вес ЕС сократился до 34,6% от объёма товарооборота союза, доля Китая выросла до 24,7%, доля Турции выросла до 8%, Индии — до 4,3%. <…> Смотрим на будущее также и с точки зрения поиска новых перспективных партнёров для диверсификации и переориентации наших товаропотоков», — заявил Вольвач в интервью ТАСС.

В ЕАЭС планируют углубление торгово-экономического сотрудничества с Индией, переговорный процесс уже запущен. Подчеркивается, что всё больше государств и международных организаций проявляют интерес к развитию диалога с союзом.

Замминистра добавил, что итогам прошлого года, несмотря на санкционное давление, общий объём торговли товарами стран ЕАЭС с внешними партнёрами составил $923 млрд, что превышает уровень 2021 года более чем на 9% (за 2021 год — 844,1 млрд долларов).

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта президент России Владимир Путин утвердил новую Концепцию внешней политики. Особо важное значение в ней придаётся всеобъемлющему углублению связей и координации с Китаем и Индией.

В конце мая профессор факультета экономики Университета управления Ниигаты Иван Целищев отметил, что Китай, Индия и Турция являются главными игроками, стимулирующими смещение экономической деятельности России в сторону зон с формирующимся рынком За год торговый оборот этих стран с Россией значительно вырос.