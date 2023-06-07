Индия впервые вошла в топ-5 лидеров торговых партнёров ЕАЭС
Индия нарастила объём товарооборота со странами Евразийского экономического союза
Москва, 8 июня, 2023, 01:21 — ИА Регнум. По итогам 2022 года существенно изменилась география торговли стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с внешними партнёрами. Впервые в пятёрку лидеров вошла Индия, сообщил журналистам заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.
По словам замглавы ведомства, значительные сдвиги продиктованы новыми условиями.
«Удельный вес ЕС сократился до 34,6% от объёма товарооборота союза, доля Китая выросла до 24,7%, доля Турции выросла до 8%, Индии — до 4,3%. <…> Смотрим на будущее также и с точки зрения поиска новых перспективных партнёров для диверсификации и переориентации наших товаропотоков», — заявил Вольвач в интервью ТАСС.
В ЕАЭС планируют углубление торгово-экономического сотрудничества с Индией, переговорный процесс уже запущен. Подчеркивается, что всё больше государств и международных организаций проявляют интерес к развитию диалога с союзом.
Замминистра добавил, что итогам прошлого года, несмотря на санкционное давление, общий объём торговли товарами стран ЕАЭС с внешними партнёрами составил $923 млрд, что превышает уровень 2021 года более чем на 9% (за 2021 год — 844,1 млрд долларов).
Как сообщало ИА Регнум, 31 марта президент России Владимир Путин утвердил новую Концепцию внешней политики. Особо важное значение в ней придаётся всеобъемлющему углублению связей и координации с Китаем и Индией.
В конце мая профессор факультета экономики Университета управления Ниигаты Иван Целищев отметил, что Китай, Индия и Турция являются главными игроками, стимулирующими смещение экономической деятельности России в сторону зон с формирующимся рынком За год торговый оборот этих стран с Россией значительно вырос.