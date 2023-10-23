Купянск, Украина, 23 октября, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Запад» Вооружённых сил России отразили на купянском направлении три атаки штурмовых групп ВСУ. Об этом в понедельник, 23 октября, заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, слова которого приводит ТАСС.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«В ходе боевых действий на купянском направлении подразделение группировки войск «Запад», используя результаты ударов артиллерии, отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад [ВСУ]», — сказал Зыбинский.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы Вооружённые силы Украины потеряли три миномётных расчёта. Общие же потери противника составили около двух десятков военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.

Как передавало ИА Регнум, 20 октября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что за неделю ВСУ потеряли под Купянском почти 1000 военнослужащих. На данном направлении российские военные отразили 61 атаку противника и уничтожили десять танков, 27 боевых бронированных машин и 18 артиллерийских орудий.