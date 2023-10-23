ВС России отразили три атаки ВСУ на купянском направлении
Купянск, Украина, 23 октября, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Запад» Вооружённых сил России отразили на купянском направлении три атаки штурмовых групп ВСУ. Об этом в понедельник, 23 октября, заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, слова которого приводит ТАСС.
«В ходе боевых действий на купянском направлении подразделение группировки войск «Запад», используя результаты ударов артиллерии, отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад [ВСУ]», — сказал Зыбинский.
По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы Вооружённые силы Украины потеряли три миномётных расчёта. Общие же потери противника составили около двух десятков военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.
Как передавало ИА Регнум, 20 октября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что за неделю ВСУ потеряли под Купянском почти 1000 военнослужащих. На данном направлении российские военные отразили 61 атаку противника и уничтожили десять танков, 27 боевых бронированных машин и 18 артиллерийских орудий.