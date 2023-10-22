Арсеньев, Приморский край, 22 октября, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Междугородний рейсовый автобус попал в дорожную аварию в Приморском крае, сообщили 22 октября в пресс-службе регионального управления МВД.

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Инцидент произошёл в Анучинском районе 22 октября. Двигаясь со стороны города Арсеньева в направлении Владивостока, водитель Mercedes-Benz №547 не справился с управлением. Автобус съехал в кювет.

«Никто из участников дорожного движения не пострадал. Компания-перевозчик доставила пассажиров во Владивосток на другом автобусе», — сообщили в пресс-службе.

В Анталье 22 октября пять российских граждан пострадали при столкновении двух микроавтобусов на трассе D-400. Один из автобусов с туристами въехал в заднюю часть второго.

Пострадали водители обоих автобусов и пятеро туристов — российских граждан. Всех пострадавших доставили в больницу.