Самара, 21 октября, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении на детей подростков-мигрантов поручил подготовить глава СК РФ Александр Бастрыкин главе СУ СК по Самарской области. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

По данным следствия, инцидент с нападением на детей подростков из стран ближнего зарубежья произошёл в Самаре. Подростки ограбили ребенка, а также преследовали других детей, выкрикивая в их адрес угрозы.

Отмечается, что по факту нападения на ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса России («Грабеж»).

В период с 15 по 17 октября в Самаре произошла серия драк между мигрантами и подростками. Кроме того, жители Самары жаловались на группу подростков-мигрантов, терроризировавших местных детей. Полиция установила участников группы мигрантов, возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Уточняется, что почти все участники группы несовершеннолетние, кроме одного, который оказался ранее судимым уроженцем Узбекистана. Его задержали для проведения следственных действий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что в Самаре задержали мигрантов, которые выложили в интернет запись с оскорблениями в адрес главы Самарской области Дмитрия Азарова. Личности мигрантов, публично пообещавших совершить насильственные действия в отношении политика, установили. Ими оказались родные братья, приехавшие в Самару из Таджикистана. Выяснилось, что братья-мигранты долгое время терроризировали своих сверстников в округе, регулярно устраивая драки.