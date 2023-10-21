Вашингтон, 21 октября, 2023, 04:19 — ИА Регнум. Доказательства получения президентом США Джозефом Байденом $200 тысяч от его брата Джеймса, который получал деньги от американской медицинской компании за поиск инвесторов с Ближнего Востока, нашёл надзорный комитет палаты представителей Конгресса. Об этом 20 октября заявил глава комитета Джеймс Комер на видеозаписи, которую он выложил в соцсетях.

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«Банковские записи, полученные комитетом палаты представителей по надзору и отчетности, выявили прямой платеж на сумму в двести тысяч долларов от Джеймса и Сары Байден Джо Байдену в форме личного чека», — уточнил Комер.

Компрометирующий главу Белого дома чек выписан 1 марта 2018 года, в этот же день Джеймс Байден получил платеж от больничного оператора Americore. Как утверждает Комер, всего компания перечислила брату действующего президента США $600 тысяч, надеясь, что Джозеф Байден привлечёт инвестиции с Ближнего Востока.

При этом сам американский лидер настаивает, что не был в курсе деловых связей родственников за рубежом.

Надзорный комитет палаты представителей Конгресса США ведёт расследование, цель которого — представить доказательства вовлечённости президента США в бизнес-операции родственников за рубежом. Утверждается, что родня Байдена использовала свою приближённость к нему и торговала его именем в нескольких странах мира.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в мае юридический комитет палаты представителей США установил причастность ЦРУ к попытке выставить скандал с ноутбуком сына президента страны Хантера Байдена за дезинформацию со стороны России. Конгрессмены ссылаются на письменные показания, в том числе показания экс-сотрудника ЦРУ Дэвида Кэриенса.

Осенью 2020 года газета New York Post опубликовала материалы, основанные на переписке, которая якобы была найдена в ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. На основе полученных из ноутбука данных утверждалось, что Хантер Байден вёл лоббистскую работу, обеспечивая за определённое вознаграждение доступ бизнесменам к его отцу Джозефу Байдену, занимавшему на тот момент пост вице-президента США.