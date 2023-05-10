Вашингтон, 10 мая, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Юридический комитет палаты представителей США установил причастность ЦРУ к попытке выставить скандал с ноутбуком сына президента страны Хантера Байдена за дезинформацию со стороны России. Об этом 10 мая сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитолий

«ЦРУ или, по крайней мере, сотрудник ЦРУ мог помогать в усилиях по склонению к подписанию заявления», — цитирует агентство текст отчёта, относящийся к письму экс-чиновников разведки в поддержку Хантера Байдена в истории с его утерянным ноутбуком.

Конгрессмены ссылаются на письменные показания, в том числе экс-сотрудника ЦРУ Дэвида Кэриенса.

«Американский народ заслуживает знать, что ноутбук и электронные письма Хантера Байдена были правдой. Они всегда были настоящими», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, осенью 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, которая, как утверждалось, была найдена в ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. На основании полученных из ноутбука данных утверждалось, что Хантер Байден вёл лоббистскую работу, обеспечивая за определённое вознаграждение доступ бизнесменам к его отцу Джозефу Байдену, занимавшему пост вице-президента США.

Представитель Госдепартамента США Ведант Патель отказался комментировать информацию о причастности госсекретаря Энтони Блинкена к попыткам скрыть историю с ноутбуком сына президента Джозефа Байдена Хантера Байдена.

При этом сам Блинкен отверг обвинения в причастности к истории с ноутбуком сына Байдена. Он уточнил, что он не имел никакого отношения к инициативе с письмами экс-чиновников разведки США в поддержку Хантера Байдена.

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп обвинил ФБР в сокрытии компромата на Хантера Байдена. Трамп утверждает, что ФБР, расследующее дело о пропаже ноутбука с компроматом на Хантера Байдена, якобы направило множество запросов «цензурного характера» для сохранения конфиденциальности компрометирующих сына Байдена сведений. По словам Трампа, ФБР начало следить за тем, чтобы сын Байдена не прославился с плохой стороны, непосредственно перед президентскими выборами 2020 года.