Киев, 21 октября, 2023, 03:44 — ИА Регнум. Общий долг Украины на рынке электрической энергии превысил отметку в 60 миллиардов гривен (1,6 миллиарда долларов), заявил 20 октября глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Общий долг на рынке электроэнергии достигает отметки в 60 миллиардов гривен. Нам задолжали участники рынка за передачу электроэнергии, диспетчеризацию системы и на балансирующем рынке», — приводит его слова пресс-служба компании.

Кудрицкий отметил, что расчёты относительно тарифов на электроэнергию на следующий, 2024 год уже переданы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Как ранее передавало ИА Регнум, Соединённые Штаты Америки и Европейский союз по итогам трёхчасового саммита предупредили о возможном коллапсе экономики Украины. Стороны пришли к договорённости о совместной работе с целью восстановления украинской энергетической инфраструктуры после завершения конфликта.