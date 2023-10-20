Москва, 20 октября, 2023, 11:59 — ИА Регнум. В Москве поймали насильника, совершавшего нападения на женщин с канцелярским ножом. Жертвами преступника за один вечер стали как минимум две случайных прохожие. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Первое нападение произошло около семи часов вечера в воскресенье, 15 октября, во дворе одного из домов в Красностуденческом проезде. Злоумышленник набросился на 19-летнюю девушку сзади, схватил её за руку и, угрожая канцелярским ножом, попытался изнасиловать.

«Девушка сумела вырваться, но при этом получила резаную рану кисти. Звуки борьбы привлекли внимание прохожих, и после вмешательства одного из них преступник сбежал», — сообщил собеседник агентства.

Меньше чем через два часа насильник совершил новое нападение — буквально в трёхстах метрах от первого. На этот раз его жертвой стала 41-летняя женщина. Схватив её, преступник снова под угрозой использования канцелярского ножа попытался совершить изнасилование, но опять встретил ожесточенное сопротивление и был вынужден сбежать.

Нападавшего поймали по горячим следам. Им оказался 30-летний уроженец Астраханской области Ильдар К. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему грозит от 4 до 10 лет тюрьмы.