Киев, 19 октября, 2023, 14:07 — ИА Регнум. В городах Днепропетровске и Запорожье, последний из которых находится на территории российской Запорожской области и временно оккупирован киевским режимом, прогремели взрывы. Об этом 19 октября сообщило украинское издание «Страна․ua» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сообщают о взрывах в Днепре [Днепропетровске] и Запорожье», — говорится в сообщении.

Ранее в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также подконтрольных ВСУ частях Запорожской области, ДНР и ЛНР объявили воздушную тревогу.

Минобороны пока не сообщало о каких-либо ударах по украинским объектам.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 октября в двух областях Украины объявили режим воздушной тревоги. Сирены включились в Харьковской и Черниговской областях.