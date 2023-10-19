Пермь, 19 октября, 2023, 12:54 — ИА Регнум. В России значительно возрастёт число спортивных соревнований разного уровня. Об этом в ходе выступления на открытии XI Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Перми заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Глава государства в своей речи затронул ситуацию в международном спортивном движении, положение российских спортсменов и развитие спорта в стране.

«В наших планах — кратный рост числа соревнований разного уровня для энтузиастов, любителей спорта и для профессионалов, общероссийских и международных, с достаточно высоким призовым фондом», ― подчеркнул президент.

Он добавил, что в стране есть всё необходимое для организации многоэтапных, коммерчески привлекательных открытых турниров с участием зарубежных спортсменов, клубов, команд ― современные, оснащённые по мировым стандартам, стадионы и спортивные комплексы, а также успешный опыт проведения крупных соревнований.

Кроме того, отметил российский лидер, есть своя система разрешения спортивных споров — спортивный арбитраж.

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Он подчеркнул, что Россия поддерживает тех, кто из-за ограничений прав и свобод спортсменов вынужден пропускать международные старты.

«Россия готова и будет взаимодействовать со всеми, кто разделяет традиционные ценности и принципы спорта, кто дорожит этими ценностями», ― сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября в приветственном слове к участникам XI международного форума «Россия ― спортивная держава» Путин назвал вопросы продвижения ценностей массового спорта, физической культуры и здорового образа жизни в России в числе ключевых общенациональных приоритетов.

Глава государства напомнил, что в стране строятся новые спортивные сооружения и площадки, а проведению соревнований и турниров, ориентированных на представителей всех возрастов, прежде всего на детей и молодёжь, уделяется особое внимание.