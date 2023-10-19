Купянск, Украина, 19 октября, 2023, 07:09 — ИА Регнум. Расчёты тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Запад» Вооружённых сил России поразили скопления живой силы двух бригад ВСУ в укрытиях. Об этом в четверг, 19 октября, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

«Расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удар по скоплению живой силы в укрытия 68-й егерской и 32-й механизированной бригад [ВСУ] в районе Сергеевки», — приводит «РИА Новости» слова Зыбинского.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы Вооружённые сил Украины потеряли САУ «Акация», два миномётных расчёта и пункт боепитания в районах Новой Кругляковки, Синьковки и Ивановки.

Кроме того, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по скоплениям живой силы и пунктам временной дислокации противника на купянском направлении.

Всего ВСУ потеряли до 80 человек личного состава, три танка, БТР M113 и два пикапа.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября Министерство обороны России продемонстрировало работу новейшей тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» в зоне проведения специальной военной операции. В ведомстве отметили, что экипаж провёл успешный пуск термобарическим снарядом, поразив скопление пехоты противника.