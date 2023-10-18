Москва, 18 октября, 2023, 21:36 — ИА Регнум. Стала известна личность человека, заказавшего пентаграмму у квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина в Москве. Им оказался гражданин Белоруссии Иван Волчик.

Фото: РЕН ТВ

Как сообщили «Известия», мужчина покинул родину после протестов в Минске несколькими годами ранее и переехал на Украину. Предварительно Волчик может иметь вид на жительство и находится в Киеве. По данным источника «Известий», Волчик — вымогатель, совершающий ложные вызовы в полицию от имени российских граждан, требующий за прекращение этого денежные вознаграждения.

Как передавало ИА Регнум, пентаграмму со свиной головой и горящими свечами оставили возле дверей квартиры Трушнина 18 октября. Он сам в это время находился в командировке в Израиле. Незадолго до инцидента репортёр получал угрозы с неизвестных украинских номеров. Полиции удалось оперативно задержать исполнителей провокации — уроженку Северной Осетии 1998 года рождения и уроженца Кировской области 1995 года рождения. В отношении них возбудили уголовные дела о вандализме и угрозе убийством.