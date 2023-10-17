Киев, 17 октября, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Причиной смерти шоумена Сергея Сивохо стала полиорганная недостаточность, развившаяся на фоне сепсиса, сообщила 17 октября донбасская поэтесса, доцент факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Анна Ревякина.

Стрингер/РИА Новости Сергей Сивохо

«Из-за безнадёжности ситуации его, скорее всего, будут отключать от системы поддержки жизни. У него на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность. Сообщают, что врачи сказали, чтобы близкие прощались», — написала Ревякина в ночь на 17 октября в своём Telegram-канале.

Позже, как уже передавало ИА Регнум, поступили сообщения, что Сивохо скончался.

Шоумен родился в 1969 году в Донецке. Сивохо окончил музыкальную школу по классу баяна, а также Донецкий политехнический институт по специальности инженер-металлург. Позднее он получил и второе высшее (экономическое) образование.

Сивохо получил известность в качестве игрока команд КВН, также он был креативным продюсером студии «Квартал 95», с которой связаны биографии лидера киевского режима Владимира Зеленского и ряда других высокопоставленных лиц на Украине.

В 2019 году Сивохо выдвигал свою кандидатуру на выборах в Верховную раду от партии Зеленского «Слуга народа», однако выборы на своём участке проиграл. В 2019–2020 годах он занимал пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины «по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса».