Киев, 17 октября, 2023, 04:30 — ИА Регнум. Известный украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо, который раньше работал с Владимиром Зеленским, умер в возрасте 54 лет, сообщает киевское газета «Вести».

Rowland Goodm Сергей Сивохо

Кроме того, Сивохо был креативным продюсером студии «Квартал 95». Одним из её основателей являлся Зеленский. Журналисты уточнили, что информация о смерти шоумена пока подтверждена официально.

Летом 2019 года Сивохо выдвигал свою кандидатуру на выборах в Верховную раду от партии Зеленского «Слуга народа», но не сумел одержать победу.

В октябре 2019 года Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. В марте 2020 года на шоумена совершили нападение во время презентации в Киеве.

24 марта его уволили с поста советника. При этом об указанном факте стало известно лишь через несколько дней после журналистского запроса.

Сам СНБО не стал официально выступать с заявлением об увольнении Сивохо. После отставке шоумен заявил «об утерянном Донбассе».