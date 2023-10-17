Москва, 17 октября, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Артист цирка Василий Шанин в Москве выпал из окна, получив смертельные травмы, сообщил 17 октября источник ИА Регнум.

Mos03.ru

Инцидент произошёл вечером 16 октября в доме 54 на Керамическом проезде. Тело Шанина обнаружили с признаками падения с высоты. Он упал с 12-го этажа дома.

По факту обнаружения тела правоохранители проводят проверку. Труп направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Артисту было 33 года. Он работал с лошадьми, а в феврале этого года уволился из «Росгосцирка», после чего выступал со своими номерами в составе шоу «Дикая планета».