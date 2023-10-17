Тбилиси, 17 октября, 2023, 05:01 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена уходить в отставку несмотря на соответствующее решение конституционного суда об импичменте.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

«Хочу сказать вам, что я никуда не ухожу, не подаю в отставку. Я буду там, где есть и была всю жизнь, для чего я сюда приехала, осталась, стояла на улице — для наших демократических ценностей», — сказала Зурабишвили в ходе видеообращения.

По её словам, решение Конституционного суда Грузии является ударом по европейскому будущему страны и попыткой разрушить демократию.

Саломе Зурабишвили добавила, что намеревается присутствовать на заседании парламента, на котором будет голосовать по импичменту.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник, 16 октября, председатель Конституционного суда Грузии Мераб Турава сообщил о положительном ответе на запрос об импичменте президента страны. По его словам, суд признал Зурабишвили нарушившей закон из-за её поездок за рубеж вопреки запрету правительства, что разрешает начало процедуры импичмента.