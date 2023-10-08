Владивосток, 8 октября, 2023, 05:53 — ИА Регнум. Подросток за рулем автомобиля Toyota Mark II спровоцировал массовое ДТП с участием четырех автомобилей и мотоцикла. Об этом сообщает 8 октября издание «Восток-Медиа» со ссылкой на аварийных комиссаров.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на острове Русский. Несовершеннолетний водитель на высокой скорости не справился с управлением и врезался в Toyota Crown, после чего сбил стоявшего рядом с автомобилем 17-летнего пешехода. Затем автомобиль с подростком за рулём отбросило в сторону Audi, мотоцикла и универсала Subaru Levorg.

В результате ДТП были искорёжены четыре автомобиля и мотоцикл, пострадали два человека: мотоциклист и 17-летний пешеход. Оба пострадавших госпитализированы, несовершеннолетний пешеход находится в реанимации.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что три человека, включая ребёнка 11 лет, погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового и грузового автомобилей на трассе в Приморском крае.

В связи с гибелью людей возбуждено уголовное дело по статье: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».