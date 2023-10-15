Газа, Палестина, 15 октября, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Число жертв ударов армии Израиля по сектору Газа превысило 2400 человек, ранения получили более девяти тысяч человек, сообщили 15 октября в министерстве здравоохранения Палестины.

Иван Шилов ИА Регнум

«2450 граждан были убиты, ещё 9200 получили серьёзные ранения», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Утром 15 октября в министерстве сообщали, что число жертв в секторе Газа превысило 2300 человек.

Ранее в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что оставшиеся из-за блокады Израиля без электричества медицинские учреждения сектора Газа, исходя из имеющихся у них запасов топлива, смогут поддерживать свою работу только в течение двух суток.

Армия Израиля должна остановить эскалацию конфликта, снять блокаду с сектора Газа и прекратить проведение военных операций, которые уносят жизни мирных людей, заявил 15 октября на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан ранее заявил, что если армия Израиля не прекратит наносить удары по жителям сектора Газа, масштабы конфликта могут расшириться. Он также призвал к коллективной мобилизации исламских стран «для прекращения военных преступлений сионистского режима против жителей Газы».

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. Власти Израиля анонсировали наземную операцию в секторе. Кроме того, власти Сирии заявили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, а власти Израиля сообщили об ударах по местам дислоцирования «Хезболлы» в Ливане.

Наземная операция в секторе Газа невыгодна для Израиля, но и отказаться от её проведения он тоже не может, заявил в беседе с корреспондентом ИА Регнум старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. Операция в густонаселённом регионе приведёт к многочисленным жертвам и осуждению действий Израиля, а отказ от неё станет демонстрацией слабости Израиля, вследствие чего и другие группировки вслед за ХАМАС могут атаковать его территорию, отметил эксперт.