Тель-Авив, Израиль, 15 октября, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Оставшиеся из-за блокады Израиля без электричества медучреждения сектора Газа смогут поддерживать свою работу только в течение двух суток, исходя из имеющихся запасов топлива. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Rizek Abdeljawad/Global Look Press

«Во всех больницах Газы осталось топлива на 48 часов работы резервных генераторов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прекращение работы генераторов немедленно поставит жизни тысяч пациентов под угрозу.

Отмечается, что в Газе отсутствует электричество уже четыре дня, это ставит жизненно важные сферы, такие как водоснабжение и здравоохранение, «на грань краха».

Как передавало ИА Регнум, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал, что ЦАХАЛ планирует атаку на сектор Газа авиационными бомбами JDAM, удары которых полностью уничтожат город. Херш в своих прогнозах ссылается на израильский источник, который и рассказал ему о планах по уничтожению палестинского движения ХАМАС при помощи «умных бомб». Эти авиабомбы, оснащенные планирующим механизмом, позволяют превратить боеприпас во всепогодный и корректируемый, отметил журналист.

Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом заявил, что историческая несправедливость, которая сохраняется в отношении Палестины уже более полувека, не может дальше продолжаться.

Тель-Авиву указали на необходимость следования «закону войны» из-за ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. Об этом говорилось в ходе телефонного разговора министра обороны США Ллойда Остина с израильским коллегой Йоавом Галлантом, заявили в Пентагоне.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что принуждение Израиля эвакуировать более 2 тыс. пациентов из 22 больниц на севере Газыприведет к катастрофическим последствиям — они равносильны смертному приговору для больных и раненых. Больницы региона уже на пределе. Не хватает сил, средств, медикаментов.