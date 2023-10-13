Москва, 13 октября, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Наземная операция в секторе Газа невыгодна для Израиля, но и отказаться от её проведения он тоже не может. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 октября заявил старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь.

ТАСС/ Ilia Yefimovich/dpa

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что использование Израилем тяжёлой техники в секторе Газа чревато серьёзными последствиями. В свою очередь, бывший руководитель MI6 Алекс Янгер предположил, что ХАМАС провоцирует Израиль на проведение наземной операции в Газе, так как в результате союзники Тель-Авива окажутся в невыносимом положении.

«Они оба правы, — сказал Зелтынь. — Путин прав, когда говорит, что тяжёлая техника в условиях сектора Газа, где плотная городская застройка, — это тяжёлая история, — сказал Зелтынь. — Наземная операция там приведёт к большому количеству жертв среди местного населения. А оно, судя по всему, там остаётся. А британец прав, когда говорит, что ХАМАС провоцирует Израиль на проведение жёстких действий на территории сектора Газа, преследуя определённые политические задачи».

Востоковед обратил внимание, что пока неизвестно, начнёт ли Израиль эту операцию, поскольку пока звучат только предупреждения ЦАХАЛ о том, чтобы жители сектора Газа в течение 24 часов ушли на юг.

«Насколько это предупреждение сработает сейчас, мы не знаем. Более того, представители ЦАХАЛ дали понять, что 24 часа — это не окончательный срок и он может быть увеличен. Такое уже было во время операции в Газе в 2014 году», — напомнил Зелтынь.

Однако, как полагает эксперт, любое решение, которое примет Израиль, будет невыгодным для него. Если он начнёт наземную операцию, то, значит, будут жертвы среди мирного населения — не все мирные жители смогут уйти. А раз будут жертвы, то будет волна осуждений Израиля, а его традиционные противники начнут сплачиваться, хотя в последнее время они затихли. А это означает, что весь процесс нормализации отношений с арабскими странами сорвётся.

«Однако если Израиль не начнёт военную операцию, это тоже плохо. Тогда все джихадистские группы и группки скажут: «А давайте мы тоже попробуем!» — констатировал Зелтынь.

Иными словами, как пояснил Зелтынь, если Израиль откажется от наземной операции, то покажет свою слабость.

«С какой стороны ни посмотри, ХАМАС выиграл. Он добился того, чего хотел», — подытожил Зелтынь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Путина, если Израиль использует в Газе тяжёлую технику, то потери среди гражданских лиц окажутся абсолютно неприемлемыми, так как там живёт почти 2 млн человек. При этом без техники проводить такую операцию будет ещё сложнее.

Янгер же полагает, что ХАМАС фактически готовит Израилю ловушку, так как если начнётся полноценное наземное вторжение, то оно приведёт к масштабному и интенсивному конфликту, неизбежной гибели невинных людей и радикализации противостояния, что скверно скажется на отношениях Тель-Авива с его союзниками.

В свою очередь, власти Израиля заверяют, что намерены свергнуть «режим ХАМАС» в секторе Газа и разрушить его военный потенциал, так как представители этого движения «не могут жить среди цивилизованных людей». На данный момент сообщается, что в Израиле уже погибли больше 1300 человек, а в секторе Газа — больше 1400 человек.

По словам президента Палестины Махмуда Аббаса, в секторе Газа уже сложилась настоящая гуманитарная катастрофа из-за приостановки работы социальных служб.