Москва, 14 октября, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Россиянин Михаил Коростелёв одержал победу в конкурсе фотографов дикой природы Wildlife Photographer of the Year в номинации Under Water («Под водой»), сообщили на сайте премии.

Михаил Коростелев/Вконтакте Михаил Коростелёв

«Победить в этом соревновании — как получить «Оскар». Это самый главный в мире конкурс кадров дикой природы», — сказал Коростелёв в комментарии «РИА Новости».

Приз получила работа фотографа «Питомник бегемотов». Коростелёв рассказал, что занимается съёмкой дикой природы на протяжении 10 лет, однако победу в таком конкурсе одержал впервые.

Фотограф также сообщил, что в течение нескольких недель с помощью подводного дрона наблюдал за семьей бегемотов и изучал их повадки, а кадр, за который была получена премия, сделал в режиме экспресс-съёмки, когда проплывал на лодке с друзьями.

Как передавало ИА Регнум ранее, в апреле 2023 года победивший на одном из престижных фотоконкурсов немецкий фотограф Борис Эльдагсен отказался от награды, сообщив, что отправленное им на состязание изображение создал искусственный интеллект. «Обман» был совершён в порядке эксперимента, и фотограф сразу в нём признался.

В сентябре 2022 года сообщалось, что в рамках Всероссийского молодежного форума «Экосистема. Заповедный край» в Петропавловске-Камчатском открылись сразу три тематические выставки, организованные партнерами и участниками проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей», в том числе и выставка фотографий.