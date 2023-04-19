Берлин, 19 апреля, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Победивший на престижном фотоконкурсе немецкий фотограф Борис Эльдагсен отказался от награды, признавшись, что отправленное им на состязание изображение создал искусственный интеллект (ИИ), сообщило агентство DPA.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фотограф

Он утверждает, что решил провести эксперимент и в декабре 2022 года отослал эту фотографию для участия в конкурсе Sony World Photography Award. Речь идет о черно-белом снимке, на котором изображены две женщины разного возраста.

Эльдагсену стало известно о своей победе 2 марта. Фотограф считает, что полученные с помощью ИИ изображения не должны оцениваться наравне с настоящими фотографиями. Мужчина призвал провести серьезную дискуссию, касающуюся темы происхождения снимков и использования искусственного интеллекта.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля американский предприниматель Илон Маск предупредил, что люди рано или поздно потеряют контроль над ИИ. Он подчеркнул, что искусственный интеллект способен уничтожить человечество.

Бизнесмен также заявил о необходимости не ждать, пока «случится что-то плохое», а поскорее учредить ведомство, которое бы занималось регулированием сферы ИИ.