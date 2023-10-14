Москва, 14 октября, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Украина под руководством команды Владимира Зеленского представляет собой государство-банкрот, лишённое будущего, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

ИЗВЕСТИЯ/ Тарас Петренко Владимир Зеленский

По его словам, сегодня Украина не имеет ресурсов для экономического роста, но имеет немыслимые заимствования и долги, «откровенных вредителей во власти, поощряемых политикой режима Зеленского».

«Вот главные факторы деградации и потери дальнейшего потенциала. Будущего у такого государства нет», — написал он в своей авторской колонке на платформе «Смотрим. ру».

По его словам, всё чаще говорят о рисках инерционного сценария и потери страны и на самой Украине.

«Уже украинские официальные источники однозначно говорят, что Украине как государству — конец. Это страна-банкрот, долгов набрали, а отдавать нечем», — добавил политик.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинский политик-оппозиционер Виктор Медведчук отмечал, что Украина должна строить экономику на основе национальных интересов, а не подчиняться требованиям своих западных кураторов.

Власти определили интеграцию с Европейским союзом и НАТО единственным вектором, они уничтожают науку, культуру, политическую активность, образование, национальную память. Всё это приводит к нищете народа, хорошо в этой системе живут только те, кто продаёт интересы своих сограждан, заявил политик.