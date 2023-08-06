Москва, 6 августа, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Украина должна строить экономику на основе национальных интересов, а не подчиняться требованиям своих западных кураторов, поскольку это уничтожает государство. Об этом заявил оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте «Другая Украина».

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Виктор Медведчук

Он высказал мнение о том, что для достижения высоких показателей нужно искать свои экономические модели, которые основаны на национальных интересах.

Политик отметил, что власти Украины полностью подменили государственные и национальные интересы стремлением в Евросоюз и НАТО, исключив на государственном уровне любой поиск альтернативных путей в мировой экономике.

Он подчеркнул, что украинские власти определили интеграцию с Европейским союзом и НАТО единственным вектором, они уничтожают науку, культуру, политическую активность, образование, национальную память, если они хоть чем-то огорчают западных кураторов.

«Но всё это приводит к нищете и убожеству жизни народа, хорошо в этой системе живут только те, кто продает интересы своих сограждан», — говорится в статье.

Медведчук напомнил, что Россия, Индия, Китай, Бразилия и другие государства ищут экономические модели, которые могут не соответствовать западным методичкам, в результате они стали богаче, сильнее и влиятельнее.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2022 года при посредничестве турецкой стороны Россия провела обмен военнопленными с Киевом. Сообщалось, что Москве были переданы 50 пленных, включая бывшего депутата законодательного органа киевского режима Виктора Медведчука.