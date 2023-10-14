Москва, 14 октября, 2023, 12:21 — ИА Регнум. В Москве умер Александр Витт, сын доктора физико-математических наук, репрессированного в 1937 году. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Советский доктор физико-математических наук Александр Витт (12 сентября 1902 года — 26 июня 1938 года)

В квартире на Бутырской улице 10 октября скончался Александр Александрович Витт. Три недели назад он отпраздновал свой 86-й день рождения.

«В квартире на улице Бутырская была зафиксирована смерть 86-летнего мужчины. Предварительной причиной стала сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Александр Александрович Витт родился 18 сентября 1937 года. Много лет он проработал в различных издательских домах. Его отец Александр Адольфович Витт был известным советским физиком и математиком. Он родился 12 сентября 1902 года. Его родители были немцами, проживавшими на территории СССР. Этот факт стал решающим в судьбе талантливого учёного. Он учился на физико-математическом факультете МГУ и в Высшей Аэрофотограмметрической школе Красного воздушного флота одновременно и служил в Красной армии. Окончив университет, он поступил в аспирантуру и работал под началом одного из основателей отечественной научной школы радиофизики академика Леонида Исааковича Мандельштама. В 1934 году за большие научные достижения Витт был избран действительным членом НИИ физики МГУ, а в 1935-м стал доктором физико-математических наук и профессором кафедры физики колебаний МГУ.

В том же году Александр Адольфович женился на Ольге Небурчиловой. Но карьера Витта, как и семейное счастье, продлилась недолго. В июле 1937-го он попал под волну сталинских репрессий, был осуждён на пять лет ссылки и отправлен в лагерь на Колыму. Одновременно с учёным были арестованы его брат, сестра, двоюродный брат и дядя. На тот момент супруга физика находилась на седьмом месяце беременности. Александр Адольфович не успел увидеть своего сына, он погиб в 1938 году на Колыме в возрасте 35 лет. В 1941 году родители Витта как этнические немцы были депортированы в Казахстан, где вскоре умерли, не выдержав тягот ссылки.

Научный труд Александра Адольфовича «Теория колебаний», созданный в соавторстве с известными физиками Александром Андроновым и Семёном Хайкиным, был опубликован в 1937 году без указания Витта среди авторов. В 1957 году Александр Адольфович Витт был официально реабилитирован за недоказанностью предъявленного ему обвинения. Дети Александра Адольфовича сохранили его письма жене из ссылки, они были включены в сборники «Репрессированная наука».