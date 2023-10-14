Москва, 14 октября, 2023, 04:07 — ИА Регнум. За сбор и уничтожение грибов, занесённых в Красную книгу России, грозят серьёзные тюремные сроки и штрафы. Подробно о наказаниях рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Pixabay.com В тюрьме

С октября за умышленное уничтожение, повреждение, незаконный сбор, приобретение, хранение, перевозку, а также пересылку или продажу растений и грибов, которые занесены в Красную книгу, грозит наказание в виде заключения в тюрьму сроком до четырёх лет и штрафа до одного млн рублей.

Тюремный срок может увеличиться до шести лет, а штраф — до двух млн рублей в том случае, если нарушитель действовал с использованием своего служебного положения или с публичной демонстрацией в интернете.

Максимальный срок до 9 лет тюрьмы грозит тем, кто совершил преступление группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Эксперт привёл пример. Если пенсионер срежет краснокнижный гриб без умысла, его вряд ли привлекут к уголовной ответственности. И совсем иначе может быть квалифицированно данное нарушение, если сборщик краснокнижных грибов предварительно сообщит в соцсетях, что отправляется «на охоту за редкой добычей».

Виноградов отметил, что каждый эпизод нарушения должен рассматриваться с учетом нанесённого ущерба экологии.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября в России вступил в силу новый закон, предусматривающий уголовную ответственность и штрафы за сбор грибов и растений из Красной книги. Речь идёт о статье 260.1 Уголовного кодекса (УК РФ) об ответственности за умышленные уничтожение, повреждение, сбор и оборот особо ценных растений и грибов.

Эксперты Роскачества предупредили, что при сборе грибов и неправильном их приготовлении существуют риски отравления. Специалисты напомнили, что у многих съедобных грибов есть ядовитые двойники. Поэтому прежде, чем положить найденный гриб в корзину, необходимо его внимательно осмотреть.