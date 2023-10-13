Москва, 13 октября, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в ресторане Twins Garden в центре Москвы, сообщает 13 октября Telegram-канал «112».

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Возгорание в заведении, имеющем две звезды от ресторанного гида «Мишлен», началось с вытяжки. Из ресторана эвакуировали 15 человек.

Пожар удалось ликвидировать.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Москве на Тверском бульваре произошёл сильный пожар, которому был присвоен повышенный ранг. Огонь вспыхнул в здании с ресторанами «Пушкинъ» и «Турандот». Посетителей эвакуировали, в здании находилось более 100 человек.