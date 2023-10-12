Семёнов, Нижегородская область, 12 октября, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Пять работников литейного завода «ВолгоСтальПроект» в городе Семёнове Нижегородской области получили ожоги в результате несчастного случая на производстве. Сообщение об этом опубликовано 12 октября в Telegram-канале трудовой инспекции региона.

РИА Новости/Константин Михальчевский

ЧП случилось накануне вечером, пять человек получили термические ожоги и были доставлены в больницу. Здоровью одного из пострадавших нанесён тяжёлый вред, у другого — повреждения средней степени тяжести. У трёх работников — лёгкие повреждения.

«У пострадавшего работника с тяжёлой степенью тяжести здоровья диагностирован термический ожог тела первой-третьей степени на площади 15%», — уточнили в трудовой инспекции.

У работника с поражением средней степени тяжести диагностирован термический ожог тела первой-третьей степени на площади 5%.

Обстоятельства и причины группового несчастного случая выясняются. Несчастный случай поставлен на особый контроль у руководителя областной Государственной инспекции труда.

Металлургическая компания «ВолгаСтальПроект» основана в 2005 году. Она производит металлургические заготовки деталей для различных отраслей машиностроения. В Семёнове находится литейное производство.