Тель-Авив, Израиль, 11 октября, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Тела 200 израильтян, убитых боевиками палестинского радикального движения ХАМАС, обнаружены в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля. Об этом сообщил 10 октября телеканал i24NEWS со ссылкой на спасателей из организации ZAKA.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

Представители прессы в этот день осмотрели кибуц Кфар-Аза, уничтоженный ХАМАС в первые дни вторжения. Это фермерское поселение находится в 3 км от сектора Газа, там проживало примерно 750 человек.

Журналистка Николь Зедек заявила в эфире телеканала, что в числе убитых — 40 детей, некоторые обезглавлены. Позднее она написала в соцсети X, что об убитых детях ей рассказали военные, и эта информация ушла в репортаж без проверки.

«Точное число погибших до сих пор неизвестно, поскольку военные продолжают обходить дом за домом и находят новых жертв среди израильтян», — рассказала Зедек.

Израильский генерал-майор Итай Верув заявил, что нападавшие убивали жителей в их домах. Это не война, а резня, сказал военный.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, за которой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля, израильская армия в ответ приступила к операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в обращении к нации, что страна перешла в состоянии войны, отдан приказ о мобилизации резервов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит зачистку населённых пунктов.