Москва, 15 октября, 2023, 12:01 — ИА Регнум. 15 октября отмечают Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Каждый год это заболевание диагностируют почти у 75 тыс. россиян, 75% из них — женщины старше 50 лет.

Depositphotos Всемирный день борьбы с раком молочной железы

«Рак груди, или, как мы чуть более научно называем, рак молочной железы, — очень частое заболевание», — отметил заместитель директора по образовательной деятельности, руководитель отдела онкомаммологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Александр Петровский. По его словам, в среднем это заболевание в нашей стране бывает у одной из 12 женщин. Эксперт также отметил, что наличие молочной железы — это сам по себе фактор риска возникновения опухоли. Поэтому проверяться нужно всем обязательно, а некоторым — ещё более тщательно.

Рак считается коварной болезнью потому, что в течение долгого времени может никак себя не проявлять. При этом своевременная диагностика рака груди спасает жизни. И сегодня благодаря нацпроекту «Здравоохранение» всё больше россиян получают достаточно информации об онкологических заболеваниях, что позволяет быстрее выявить и победить болезнь. Кроме того, повысилась вероятность сохранения молочной железы после оперативного вмешательства.

Современная медицина может помочь даже в исключительных случаях. Например, в Краснодарский клинический онкодиспансер в 2023 году обратилась 44-летняя женщина с подозрением на рак молочной железы. Диагноз подтвердился, но удалять опухоль было рискованно. У пациентки редкое наследственное заболевание — гемофилия.

«Ещё 100 лет назад диагноз «гемофилия» означал, что любой порез или ушиб может закончиться для больного смертью от потери крови. Сегодня ситуация изменилась в корне», — рассказал главный врач ГБУЗ КОД №1 Роман Мурашко.

Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова Врачи прооперировали пациентку с редким наследственным заболеванием

Гематологи заказали редкий препарат. Его доставили в онкодиспансер и вводили женщине по индивидуальной схеме. После всех необходимых подготовительных процедур пациентке назначили операцию. Операция по удалению злокачественного новообразования длилась около двух часов. Кроме онкологов и анестезиологов, активное участие в ней принимали гематолог и трансфузиолог. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и её жизни ничего не угрожает.

Максимум усилий, чтобы сохранить молочную железу здоровой, прилагают свердловские медики. Даже в тех случаях, когда вследствие новообразований или других патологий необходимо оперативное лечение, его проводят максимально бережно, оставляя возможность восстановить внешний вид груди после выздоровления. Реконструкцию молочной железы после хирургического вмешательства врачи Свердловского областного онкологического диспансера ежегодно проводят 200–250 пациенткам.

«Количество сохраняющих операций достигает 80%, и большинству женщин удаётся пройти все этапы лечения без потери груди. Если этого всё же не удаётся избежать, мы или проводим одномоментную реконструкцию, или направляем пациентку на отсроченную процедуру. Это направление медицины по сохранению здоровья и красоты женской груди сегодня активно развивается в связи с высокой актуальностью», — рассказала врач-онколог, маммолог, заведующая отделением Свердловского областного онкологического диспансера Маргарита Магдалянова.

Очень важный фактор — выявление болезни на ранней стадии. Например, в Челябинской области в прошлом году рак молочной железы нашли почти у 2 тысяч женщин. Большинство из них — на начальных стадиях.

«До 80 процентов случаев заболевания выявляют у себя сами женщины во время простой процедуры самообследования», — говорит врач-хирург высшей категории, заведующий онкологическим отделением ГКБ № 1 Челябинска Роберт Ибатуллин.

По его словам, поводом для обращения к специалисту является изменение контуров молочной железы (увеличение или уменьшение), какие-либо выделения из молочной железы, увеличение лимфатических узлов в подмышках. «Есть виды новообразований, которые очень сложно выявить самостоятельно. Поэтому важно вовремя проходить скрининг: посещать один раз в год смотровой кабинет либо проходить диспансеризацию», — советует специалист.

Anaparegion.ru Диагностика рака молочной железы

В рамках Всероссийской недели борьбы с раком молочной железы регионы проводят профилактические и просветительские мероприятий. Очередная медицинско-профилактическая акция прошла в Славянске-на-Кубани Краснодарского края.

«По результатам обследования у трёх женщин обнаружили патологии. Всем пациентам даны рекомендации по выявленным факторам риска и направления, в случае необходимости, на дополнительные исследования», — рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Краснодарского краевого минздрава Андрей Сахаров.

В Чувашии максимальное количество женщин старше 39 лет проходит скрининг молочных желез благодаря выездам рентгеновского маммографического цифрового комплекса Республиканского клинического онкологического диспансера. Техника была приобретена по нацпроекту «Здравоохранение».

В раннем выявлении рака молочной железы хорошо помогает маммография. С профилактической целью проходить маммографию рекомендуется в возрасте от 40 лет и старше, с диагностической — по назначению врача в любом возрасте начиная с 16 лет. До 40 лет показано ежегодное УЗИ молочных желез. Ежемесячно каждой женщине нужно проводить самообследование молочных желез, обращаться к врачу при появлении возможных симптомов рака.

«Настоятельно рекомендую всем женщинам старше 39 лет проводить регулярные профилактические обследования для снижения риска развития рака молочной железы <…> Исследование не требует какой-то специальной подготовки и занимает примерно 10–15 минут», — говорит рентгенолаборант Чувашского Республиканского клинического онкологического диспансера Марина Гаврилова.

Как сообщало ИА Регнум, борьба с онкологическими заболеваниями — одно из главных направлений национального проекта «Здравоохранение». В рамках нацпроекта врачи повышают свою квалификацию, переоснащаются лечебные организации, открываются центры амбулаторной онкологической помощи, онкологические диспансеры, а также референс-центры для изучения наиболее тяжелых случаев. А масштабная информационная кампания помогает повышать уровень знаний населения о мерах профилактики онкозаболеваний.