Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 10:25 — ИА Регнум. В заложниках у радикального палестинского движения ХАМАС находятся в том числе граждане России. Об этом сообщил телеканалу Al Jazeera представитель движения Муса Абу Марзук.

По его словам, ХАМАС взял в заложники десятки жителей Израиля, у которых есть второе гражданство, в том числе России и Китая.

На вопрос о том, готов ли ХАМАС обсуждать прекращение огня, он ответил, что движение открыта для всех политических диалогов.

Как ранее передавало ИА Регнум, посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что один гражданин России погиб в результате обстрела в ходе палестино-израильского конфликта. По его словам, молодой человек, скорее всего, находился имел двойное гражданство и находился на постоянном проживании в Израиле.

Ранее в посольстве РФ в Тель-Авиве отмечали, что ещё четверо россиян считаются пропавшими без вести. Консульский отдел занимается выяснением всех обстоятельств. Кроме того, в дипмиссии отметили, что находятся в контакте с родственниками людей и оказывают им содействие, прилагают максимум усилий для установления местонахождения пропавших граждан.