Екатеринбург, 10 октября, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Тело 22-летней девушки, пропавшей в начале сентября в Екатеринбурге, нашли в водоёме неподалёку от города. Об этом сообщает 10 октября портал E1.RU.

Иван Шилов ИА Регнум

«Похороны пройдут сегодня», — рассказал изданию знакомый семьи погибшей.

Махфузахон И., которую друзья называли Машей, пропала 2 сентября, накануне своего дня рождения. Девушка вышла из дома и не вернулась. На следующий день она прислала молодому человеку, с которым встречалась четыре года, тревожное сообщение. Девушка попросила у него прощения за потраченные на неё годы жизни.

Знакомая Махфузахон рассказала, что девушка жаловалась на нехватку внимания со стороны родителей. Она считала, что её не любят, что она никому не нужна. Ранее в семье был конфликт из-за отношений девушки с молодым человеком.

Тело Махфузахон обнаружили на дне заброшенного карьера в посёлке Шабровский к югу от города, указано в сообщении группы «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в посёлке Большой Исток под Екатеринбургом покончила с собой ученица девятого класса. Незадолго до смерти она поделилась в соцсети своим успехом в подработке — выполненным маникюром. Мать одного из учеников школы, в которой училась девочка, призвала педагогов мягче относиться к подросткам.