Париж, 9 октября, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Масштабное нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль лишило еврейское государство образа непобедимой крепости, написала французская газета Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Авторы публикации пояснили, что страны Ближнего Востока не ожидали такого развития событий и были «ошеломлены» кадрами действий палестинцев, проникающих на израильскую территорию и захватывающих местные поселения. В статье приводится мнение, что в краткосрочной перспективе эти события заставят народы ближневосточного региона резко поменять отношение к Израилю.

В газете также отметили, что образ еврейского государства как несокрушимой силы сохранялся со времен войны Судного дня, которая произошла ровно 50 лет назад — в октябре 1973 года.

Война Судного дня между коалицией арабских государств и Израилем длилась с 6 по 25 октября. Она началась после того, как Египет и Сирия при поддержке Иордании и Ирака попытались отбить у израильской стороны территории, потерянные в ходе Шестидневной войны 1967 года.

Итогом нового конфликта стала победа Израиля и подписание Советом Безопасности ООН Резолюции № 338. Согласно документу, проигравшая сторона лишалась дополнительной части своих территорий, таких как сектор Газа, западный берег реки Иордан и сирийские Голанские высоты.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября газета The Times of Israel распространила информацию о том, что вечером 7 октября власти Израиля проголосовали за перевод государства в состояние войны с правом проводить военные операции.