Во Франции заявили о подрыве образа Израиля как непобедимой крепости
Le Figaro: Израиль из-за атаки ХАМАС потерял образ непобедимой крепости
Париж, 9 октября, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Масштабное нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль лишило еврейское государство образа непобедимой крепости, написала французская газета Le Figaro.
Авторы публикации пояснили, что страны Ближнего Востока не ожидали такого развития событий и были «ошеломлены» кадрами действий палестинцев, проникающих на израильскую территорию и захватывающих местные поселения. В статье приводится мнение, что в краткосрочной перспективе эти события заставят народы ближневосточного региона резко поменять отношение к Израилю.
В газете также отметили, что образ еврейского государства как несокрушимой силы сохранялся со времен войны Судного дня, которая произошла ровно 50 лет назад — в октябре 1973 года.
Война Судного дня между коалицией арабских государств и Израилем длилась с 6 по 25 октября. Она началась после того, как Египет и Сирия при поддержке Иордании и Ирака попытались отбить у израильской стороны территории, потерянные в ходе Шестидневной войны 1967 года.
Итогом нового конфликта стала победа Израиля и подписание Советом Безопасности ООН Резолюции № 338. Согласно документу, проигравшая сторона лишалась дополнительной части своих территорий, таких как сектор Газа, западный берег реки Иордан и сирийские Голанские высоты.
Как сообщало ИА Регнум, 8 октября газета The Times of Israel распространила информацию о том, что вечером 7 октября власти Израиля проголосовали за перевод государства в состояние войны с правом проводить военные операции.