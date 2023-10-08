Сан-Диего, США, 8 октября, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов одержал победу над представителем США Брентом Примусом в главном поединке на турнире Bellator 300, который проходил в Сан-Диего.

Пресс-служба Bellator/ТАСС Усман Нурмагомедов

По итогам всех пяти заявленных раундов, судьи единогласным решением отдали победу спортсмену из России.

Для 25-летнего ни разу непобеждённого Усмана Нурмагомедова эта победа стала 18-й в ММА, также это его вторая удачная защита титула чемпиона организации Bellator в лёгкой весовой категории. Для 38-летнего Брента Примуса это поражение стало четвёртым при 12 победах.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября экс-участник СВО Владимир Минеев в турнире по кикбоксингу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Элисте досрочно победил бразильского спортсмена Рафаэля Карвальо, являющегося бывшим чемпионом Bellator. Российский боец нокаутировал своего оппонента уже на 40-й секунде схватки.

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе боец ММА Вадим Немков 6 апреля отказался от заключения контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Это предложение оказалось менее выгодным, чем в Bellator.